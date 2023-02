Un impianto da 2.366 posti dedicato finalmente alla pallavolo, ma comunque multifunzione perché in grado di ospitare anche eventi di pallamano e di futsal, calcio a 5. Sorgerà a Sassari nel quartiere di Latte Dolce, in via Kennedy. Spesa prevista: 4,5 milioni. Il cronoprogramma prevede il collaudo nel giugno 2026.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Ducale nell'ambito delle due commissioni Lavori Pubblici e Sport, presiedute da Manuel Alivesi e Virginia Orunesu.

L'assessora ai Lavori Pubblici Rosanna Arru ha ricordato: «Abbiamo partecipato al bando del Pnrr Sport per il Cluster 1. Il finanziamento iniziale era di 3,5 milioni, ma poiché il progetto è stato presentato il 30 dicembre abbiamo avuto il 20% di bonus, quindi 750mila euro. I restanti 250mila euro li metterà il Comune».

© Riproduzione riservata