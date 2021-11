Stremati dai continui ritardi nel pagamento degli stipendi, i lavoratori dell’appalto del servizio mense dell’Ats scendono in piazza per protestare. Sono gli operatori che consegnano i pasti negli ospedali di Sassari e provincia, attività che svolgono alle dipendenze delle società Cocktail Service e Catering Più.

I dipendenti delle ditte che con capofila Elior ristorazione si sono aggiudicate l’appalto per il servizio mensa hanno partecipato al presidio svoltosi a Sassari in piazza d’Italia. Lamentano anche disagi sul lavoro e mezzi di trasporto non ritenuti idonei.

"Nonostante i nostri reiterati solleciti e le rassicurazioni delle imprese, allo stato attuale la società Cocktail Service è rimasta inadempiente, omettendo di corrispondere la retribuzione dal mese di settembre scorso e della tredicesima del dicembre 2020”, spiegano le segretarie territoriali Maria Teresa Sassu della Filcams e Silvia Dessì della Uiltucs.

I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal nuovo prefetto di Sassari, Paola Dessì, pronta ad accogliere le richieste dei lavoratori, come quella di convocare un tavolo per un confronto congiunto tra Prefettura, il committente Ats, le aziende datoriali e le parti sociali.

