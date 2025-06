Sterpaglie a fuoco ieri notte in via Leoncavallo a Sassari. Le fiamme hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire prima che potessero estendersi.

Nel quartiere di Santa Maria di Pisa intanto cresce il disagio per la quantità di erba secca presente in zona e che non è ancora stata tagliata.

Il sospetto è che il piccolo rogo possa essere stato un segnale di insofferenza. Sabato scorso ve ne era stato un altro in via Flavio Gioia, poco lontano, anche quello domato dai vigili del fuoco.

