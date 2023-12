Dopo sei ore di discussione arrivano in tribunale a Sassari le richieste del pm Giovanni Porcheddu di condanna per tre agenti che al tempo dei fatti contestati, tra il 2013 e il 2015, prestavano servizio nella squadra Volanti della polizia di Stato.

5 anni e 6 mesi la richiesta per Gianluca Serra, imputato per corruzione, peculato e falsità ideologica, 4 anni e 2 mesi per Marco Fenu, con l'imputazione di corruzione e peculato, un anno per Pier Franco Tanca accusato solo di falso ideologico in riferimento a un verbale di arresto.

I primi due devono difendersi dall'accusa di aver sottratto 5mila euro a uno spacciatore, nel corso di un'operazione di sequestro di droga, che avrebbero diviso con l'autore della “soffiata”. 4 gli anni chiesti infine per Maurizio Allocca che avrebbe fatto da garante nella cessione di sostanza stupefacente. Il pm ha dichiarato estinto, per quanto riguarda Serra, per prescrizione invece il reato di frode assicurativa che sarebbe stato compiuto ai danni di una compagnia di assicurazione; prescritti anche, per Fenu, i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale; assoluzione per Tanca, perché il fatto non sussiste, per rivelazione di segreti su un procedimento penale e false dichiarazioni al pm.

I difensori degli imputati, Nicola Satta, Giuseppe Masala, Paolo Spanu, Gianluigi Poddighe, Carlo Foddai e Marco Palmieri discuteranno a fine gennaio davanti al collegio presieduto da Elena Meloni, a latere Monia Adami e Francesco de Giorgi.

© Riproduzione riservata