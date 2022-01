Rissa a Sassari.

Intorno alle 19, in via Carducci, due persone probabilmente ubriache si sono affrontate per un litigio nato all’interno di un circolo.

Uno dei due contendenti è stato trasportato al pronto soccorso, l’altro in caserma per essere sentito.

La dinamica dell’episodio è in fase di ricostruzione.

(Unioneonline/D)

