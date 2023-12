La città che diventa comunità vera e da domani e sino all'Epifania anima Sassari e soprattutto il centro storico con eventi culturali, giochi, musica, arte e tanti altri eventi. Davvero nutrito il cartellone delle iniziative messe in piedi grazie alla collaborazione tra associazioni, centri commerciali naturali e anche aziende capaci di fare rete.

Domani parte il II Festival Giocolarte, presentato dai CCN Stelle del Centro, Comitato di zona via Roma e Piazza d’Italia e Il Corso, che proporrà per un mese giochi e spettacoli dedicati ai bambini, alle bambine e agli adulti di ogni età per favorire gli acquisti negli esercizi commerciali degli associati e di tutto il settore della ristorazione, dell’artigianato e del commercio.

Presentato anche “Un Natale vagante”, il programma di eventi organizzati dall’agenzia Menti Vaganti in collaborazione con il Comune di Sassari e numerosi altri partner, che animerà le vie e le piazze cittadine del centro fino alla vigilia di Natale.

Ornella Porcu, consulente agenzia Menti Vaganti: «Menti Vaganti ha scommesso sul coinvolgimento di tutte le associazioni culturali della città e la collaborazione con tutti gli altri attori che sono stati chiamati dall’amministrazione comunale per dare vita a questi eventi natalizi e animare la città, per far concentrare i cittadini al centro e non nelle aree periferiche, in particolare nei centri commerciali esterni di Predda Niedda. L’obiettivo è quello di coinvolgere il massimo numero di residenti e di operatori culturali e commerciali».

