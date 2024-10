Sette immobili da mettere a bando in Corso Vittorio Emanuele nell’ottica di rigenerazione del centro storico di Sassari. Arriva alle battute finali l’intervento del Comune, finanziato da Regione, Comune e Pnrr, attraverso il programma Pinqua, con un milione di euro, che ha portato all’acquisto degli appartamenti ristrutturati.

«E che ora verranno assegnati - spiega il sindaco Giuseppe Mascia nel sopralluogo di stamattina insieme all’assessora alle Politiche della Casa Patrizia Mercuri- provando a individuare una fascia molto più ampia, rispetto al bando della precedente amministrazione, con diverse categorie sociali e che non abitano al centro storico».

«Il bando è già stato pubblicato- aggiunge Mercuri- ci vorranno i canonici trenta giorni per le graduatorie prima dell’assegnazione». Le metrature vanno dai 50 mq in su e se ne terrà conto per i nuclei familiari che vi verranno ad abitare.

«Gli appartamenti - specifica il primo cittadino - saranno presidiati e controllati per la durata del bando».

L’affitto sarà di quattro anni e “calmierato”, afferma l’assessora, «si pagherà la metà del prezzo di mercato».

Oltre ai sette appartamenti il Comune ha acquistato pure un locale commerciale che diverrà un Urban Living Lab e che è ancora da ristrutturare.

