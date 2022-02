È stato come riprendere a respirare dopo un lungo periodo di affanno. Al pronto soccorso di Sassari per la prima volta non si registra nessun paziente Covid ricoverato.

Nei giorni scorsi i numeri preoccupanti rischiavano di far esplodere una situazione già allarmante. In alcune giornate si sono registrati oltre 30 pazienti Covid oltre ad altri utenti affetti da varie patologie. Invece attualmente i pazienti positivi, dopo il periodo di isolamento, sono stati dimessi o trasferiti in altri reparti. Liberati i container che ospitavano i casi di coronavirus che tenevano impegnati due medici e il personale sanitario, ora trasferito in altre aree dove sono richieste unità di servizio.

La situazione potrebbe tornare alla normalità, anche se il pericolo di intasare il pronto soccorso è sempre dietro l’angolo. Restano da ristabilire alcuni reparti, come la Geriatria, trasformata in reparto Covid per esigenze di assistenza e, quindi, individuata dall’Aou come una delle prime problematiche da risolvere. Il ritorno alla normalità è previsto anche per il reparto di Pneumatologia.

