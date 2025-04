Quattordici bambini si iscriveranno nel 2025-26 alla prima classe della scuola primaria di Ottava, borgata di Sassari. Una notizia importante perché, per due anni, non si era formata e un’eventuale altra mancanza avrebbe potuto provocare in prospettiva la chiusura dell’istituto. Ma alcuni abitanti, insieme alle maestre e al parroco, hanno fatto opera di sensibilizzazione all’interno di una frazione che conta 7500 residenti e 315 bimbi. La richiesta era soprattutto quella di non portare i figli altrove, con tutte le conseguenze del caso, e di lasciarli nel plesso di Ottava che, al momento, ha 46 alunni e rientra nell’Istituto comprensivo di Li Punti guidato dalla dirigente Laura Neri. E il futuro pare confortante anche per il 2026-27 perché le classi della scuola d’infanzia hanno abbastanza bimbi per consentire la continuità didattica negli anni successivi. Proprio nell’edificio della borgata, a dicembre dell’anno scorso, sono stati fatti importanti lavori di riqualificazione a cura dell’assessorato ai Lavori Pubblici mentre, proseguendo un vecchio progetto dell’amministrazione comunale, ci si attiva per dare vita a una nuova scuola a Ottava.

