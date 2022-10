Incidente stradale nella tarda serata di ieri nel quartiere Latte Dolce di Sassari, in prossimità dell'incrocio tra via Vasco de Gama e via Bottego.

Per cause che rimangono da precisare c'è stato uno scontro tra una moto e un’auto. Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto i Vigili del fuoco di Sassari che hanno messo in sicurezza la strada. Presente anche la Polizia locale.

I residenti sostengono di avere da tempo segnalato al numero verde del Comune di Sassari la pericolosità dell'incrocio: "È buio - precisano - e non c'è un'adeguata segnaletica. Aspettiamo da mesi tre pali della luce. Finora non c'è scappato il morto solo per fortuna".



