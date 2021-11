Scatenati i No Vax a Sassari, specialmente in via Cilea, una delle arterie principali del popoloso quartiere Latte Dolce. Questa notte mani ignote hanno imbrattato in più parti i muri della via, e non solo, con scritte "No Vax", "No green pass" e addirittura "Non toccate i bambini". Un segno che la tensione sta salendo anche nel grande rione del capoluogo.

Preoccupato il comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. "Non bastano i problemi quotidiani che devono affrontare i residenti. Ora si aggiungono queste scritte a far salire il malumore - commenta Gianluigi Onida, uno dei portavoce del comitato - La stragrande maggioranza degli abitanti di Latte Dolce ha scelto di vaccinarsi. Non ci faremo comunque intimorire da questi slogan e scritte, che inoltre sono anche un brutto segno di maleducazione e scarso senso civico, visto che imbrattano superfici private e pubbliche".

Un altro muro imbrattato (L'Unione Sarda - Tellini)

© Riproduzione riservata