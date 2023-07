Ruba un portafoglio e con la carta di credito fa spese per mezz'ora in diverse attività commerciali di Sassari.

Ieri l'episodio in città, iniziato quando un sassarese di 35 anni, incensurato, avrebbe infranto il vetro di una vettura parcheggiata in via Nurra, nel quartiere di Monte Rosello, sottraendovi appunto il portafoglio lasciato all'interno dell'abitacolo. Con la carta di credito l'uomo ha poi compiuto diversi acquisti in farmacia, in un tabacchino e dentro un supermercato. Intanto i proprietari dell'automobile hanno cercato di rintracciarlo seguendo la scia delle sue spese, e sempre tenendosi in contatto con le forze dell'ordine.

E sono stati i carabinieri a scovare il 35enne dopo l'ultimo acquisto, procedendo a una perquisizione che ha rivelato la presenza del portafogli e della carta trafugati. Stamattina la direttissima in tribunale davanti al giudice Antonio Spanu con la proposta di patteggiamento a dieci mesi concordata tra la pm Ilaria Achenza e il difensore di fiducia Paolo Spano, istanza ratificata alla fine dallo stesso magistrato che ha sospeso la pena.

