Il ladro talvolta ritorna sul luogo del furto. Stanotte un 30enne sassarese si è introdotto in un appartamento cittadino e, in assenza dei proprietari, ha portato via gioielli, libri, un cellulare e alcuni soprammobili.

Dopo essersi dileguato ha pensato bene di ritornare dopo qualche ora e arricchire il bottino ma, stavolta, è stato sorpreso e arrestato dagli agenti della sezione Volanti della polizia di Stato.

L’uomo è stato condotto dai poliziotti oggi in tribunale a Sassari per la direttissima dove era difeso dall’avvocato Marco Palmieri. La giudice Marta Guadalupi ha disposto al termine della Camera di consiglio l’obbligo di firma.

