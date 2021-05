Sventati due furti in poche ore ieri a Sassari. In tarda mattinata gli agenti della Polizia locale hanno arrestato una 19enne che aveva rubato 900 euro di merce in una galleria commerciale del centro.

Si tratta di una romena che aveva una borsa schermata che le consentiva di passare indistrurbata i controlli antitaccheggio. Ieri però la ragazza è stata vista mentre nascondeva profumi di valore nella borsa, e i responsabili del centro commerciale hanno chiamato la Polizia locale. Gli agenti sono intervenuti, hanno identificato l’auto sulla quale era salita la ragazza per allontanarsi e l’hanno arrestata, recuperando la refurtiva.

Poche ore dopo gli agenti sono stati richiamati nella stessa zona per un furto in un grande magazzino. Responsabile, un uomo già noto alle forze dell’ordine. Per lui solo una denuncia a piede libero visto il modesto valore della refurtiva.

