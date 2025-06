Borse di studio finanziate dal Rotary Club Sassari Silki.

Si è tenuta oggi, nell’Istituto Alberghiero cittadino, la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente del Rotary Club Sassari Silki, l’avvocato Alessandro Fiori, della dirigente Scolastica Antonietta Piras e della comunità scolastica. L’iniziativa è nata nel 2013 come tributo alla memoria del socio fondatore Giovanni Cherchi, scomparso proprio 12 anni fa.

Le quattro borse di studio, da 500 euro ciascuna, sono state assegnate a studenti che si sono distinti sia per merito scolastico, che per la partecipazione attiva alla vita dell’Istituto e per la correttezza nella condotta. Ad avere peso nel premio anche il tema dell’inclusione, come segno concreto di valorizzazione delle competenze degli allievi e del percorso di crescita personale e scolastica.

I premiati dell’edizione 2024/2025 sono: Roberta Corrias (classe 5D eno) - per il brillante rendimento scolastico e l’attiva partecipazione ai progetti dell’Istituto; Alex Carbini (classe 4A eno) - per il costante impegno didattico e il contributo alle iniziative scolastiche; Karole Pastorelli (classe 4A eno) - per la dedizione e il progresso educativo raggiunto; Luca Bianco (classe 2B) per l’impegno quotidiano e la significativa crescita personale.

«La scuola – ha dichiarato la dirigente Antonietta Piras – è luogo di formazione ma anche di riconoscimento. Premi come questi danno valore al merito e al cammino di ciascuno, rafforzando il senso di comunità e promuovendo l’inclusione come risorsa».

Il presidente Alessandro Fiori ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra il Rotary e le istituzioni scolastiche: «Sostenere i giovani talenti e valorizzare l’impegno è uno dei compiti fondamentali della nostra missione sociale. Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’Alberghiero di Sassari in questo percorso».

© Riproduzione riservata