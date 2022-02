Dopo anni di incuria e abbandono riprende vita a Sassari il parco di Via Soro Pirino, restituito alle famiglie, ai bambini e alla città. Situato nella parte alta del quartiere Monte Rosello, uno dei più popolari del capoluogo, da un mese è stato oggetto di un accurato restyling da parte dell'Amministrazione comunale.

Potatura degli alberi, pulizia e recupero delle aree verdi sono stati i principali interventi eseguiti da 15 operai, tra dipendenti comunali e ditte esterne. Le risorse finanziarie per eseguire le opere sono state reperite all'interno dei 300mila euro che la Giunta comunale ha recentemente stanziato per le potature e il ripristino delle aree verdi urbane.

"In questi mesi come Amministrazione stiamo intervenendo in varie parti della città, in particolar modo nel quartiere Monte Rosello, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, i cosiddetti quartieri popolari, che su diverse problematiche registrano ancora sofferenze non risolte, che si trascinano da anni - spiega l'assessore all'Ambiente Antonelllo Sassu - Qualche buon risultato si comincia comunque a vedere, grazie alla grande collaborazione della struttura, degli operai ma anche per lo sprone dei comitati di quartiere, con i quali si sta instaurando una proficua collaborazione. Tante altre cose rimangono quindi da fare - conclude Sassu - ma siamo sulla buona strada".

