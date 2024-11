Rimossi stamattina in via Torre Tonda a Sassari due dehors abusivi. Come riferisce la polizia locale i gestori del locale, nonostante le numerose sollecitazioni, non avevano provveduto a disinstallare le strutture.

A farlo sono stati gli operai del Comune e le spese verranno addebitate ai titolari dell’esercizio. Gli agenti della Municipale hanno fatto oltre 180 controlli nei locali cittadini al fine di appurare eventuali irregolarità. 28 gli illeciti registrati e tre le attività sospese con comportamenti recidivi sull’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le forze dell’ordine hanno verificato che un esercizio di vicinato di ristorazione operava senza autorizzazione, e ne hanno deciso la chiusura, così come è accaduto per un’attività di acconciatore (il gestore era privo dei requisiti professionali).

Sei le irregolarità compiute da organizzatori di manifestazioni di pubblico spettacolo regolarmente autorizzate: occupazioni di suolo pubblico in eccesso, mancato rispetto degli orari in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento e dei valori limite di immissione della musica all’esterno. Una licenza è stata revocata a causa delle ripetute violazioni amministrative e perché il locale non aveva rispettato la chiusura temporanea dell’attività imposta al gestore dallo sportello unico attività produttive. Dieci le sanzioni per altrettanti commercianti che avevano occupato senza alcuna autorizzazione un tratto di strada con tavoli e sedie. Proibita poi la preparazione di alimenti al gestore di un esercizio di vicinato per l’utilizzo di una canna fumaria non a norma, che provocava immissioni di fumo all’interno delle abitazioni sovrastanti.

