Nella sala Pitagora dell'hotel Marini di Sassari si è svolto il coordinamento dei Riformatori Sardi della provincia. I dirigenti di partito hanno incontrato iscritti e simpatizzanti. A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale Fabio Pala. Michele Cossa, presidente della commissione per l'Insularità, ha ricordato proprio il recente inserimento del principio nella Costituzione italiana, «una grande vittoria del partito - ha sottolineato - che però non deve farci abbassare la guardia».

Mentre il coordinatore cittadino Michele Saba ha ribadito che «il partito a Sassari è pronto per andare al governo della città, in vista delle prossime elezioni comunali, che ci apprestiamo ad affrontare in un clima interno di concordia e di compattezza».

Dopo vari interventi di sindaci ed amministratori del territorio vicini al partito ha chiuso la sessione il segretario regionale Aldo Salaris, tra l'altro anche assessore regionale ai Lavori Pubblici.

«Quello del 2022 per il partito è stato un bilancio positivo - ha commentato -. Nei territori è stato svolto un grande lavoro. Come assessorato ai Lavori Pubblici tanti gli obbiettivi raggiunti. Ci aspetta inoltre un importante compito da svolgere, con il nuovo assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Perciò possiamo prepararci all'apertura del cantiere elezioni regionali 2024, in cui faremo sentire la nostra esperienza e capacità politica».



© Riproduzione riservata