Il Consiglio comunale di Sassari ha revocato l’incarico a Antonello Unida, fino a oggi garante dei detenuti.

Alla base della votazione, le posizioni no green pass e no vax di Unida, noto sui social media con lo pseudonimo Antonio Jodo e autore di video per screditare vaccini e passaporto verde Covid.

La discussione e la votazione sulla revoca dell'incarico si è tenuta a porte chiuse.

"Le dichiarazioni del Garante – il commento dell’amministrazione comunale alla vicenda – hanno causato una sovraesposizione mediatica negativa per Sassari che ha creato un notevole sconcerto e disagio nella comunità cittadina, tale da minare il rapporto di fiducia che deve esistere tra i componenti dell'Assemblea civica che nominano e la persona nominata".

Dal canto proprio, Unida ha commentato su Facebook: "È stata una grande esperienza. Il mio pensiero ora va a loro in questo periodo di feste, senza garante", riferendosi ai detenuti del carcere di Bancali.

(Unioneonline/l.f.)

