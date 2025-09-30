Due anni di condanna a testa per sei imputati che avrebbero rubato 128 dipinti.

Questa la richiesta sollecitata ieri in tribunale a Sassari dal pm Andrea Giganti contro altrettanti sassaresi accusati di furto in concorso.

I sei, nel 2017, si sarebbero introdotti in una galleria d’arte cittadina, rompendo la recinzione metallica, e facendo man bassa di quadri, firmati da noti artisti sardi contemporanei, come Costantino Spada, Salvatore Delitala e Umberto Spera. Non solo arte ma anche liquori poi nella sottrazione generale che avrebbero messo in atto gli imputati.

Nella discussione davanti alla giudice Caterina Serra si sono espresse anche le difese che hanno dichiarato l’estraneità dei loro assistiti. I legali sono Marco Palmieri, Elisabetta Udassi, Marco Manca, Marco Cubeddu e Giuseppe Onorato. Sentenza in programma il 15 dicembre.

