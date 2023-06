Rapina a mano armata nel centro storico di Sassari. A essere stata colpita la tabaccheria Manis in Corso Trinità da un uomo celato da occhiali scuri, felpa con cappuccio e che, in mano, impugnava una pistola a sua volta in parte nascosta da pezzo di carta.

Il rapinatore, ieri pomeriggio, avrebbe sottratto «una somma abbastanza importante», come specifica Serafina Usai, questa mattina dietro il bancone dell’esercizio. «Ieri c’era un’altra persona - continua la commerciante - e l’uomo le ha detto "Se urli ti sparo”». Oltretutto avrebbe cercato altri soldi, magari in una cassaforte, non trovando nulla. «Questa zona è molto trafficata, deve aver sfruttato un minuto in cui c’era poco movimento».

Tutta la sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, immagini ora al vaglio della polizia di Stato intervenuta dopo l’episodio e che adesso indaga sull’accaduto. «È stato molto brutto - conclude Serafina - hanno rubato a dei lavoratori».

