Quatto campioni insegnano i valori dello sport ai bambini di Sassari. Stamattina in piazza d'Italia l'ultima tappa, per il 2023, della 22esima edizione del progetto "Un campione per amico", una delle più longeve manifestazioni educativo-sportive italiane.

I testimonial dell'evento, promosso da Banca Generali, sono Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Leandro Castrogiovanni. «Siamo qui soprattutto per farli divertire - afferma il primo, indimenticato mito del tennis italiano e internazionale - e per farli andar via con il sorriso».

«Il consiglio che diamo - aggiunge Graziani, campione del mondo con la nazionale di calcio nell'82 - è che lascino i telefonini e l'iPad per darsi da fare sul campo con il pallone. Abbiamo visto purtroppo che troppi bambini non fanno sport».

La piazza era divisa in quattro campi dove i campioni insegnavano ai piccoli atleti le basi del proprio sport ma soprattutto valori come integrazione e rispetto per l'avversario. «Lo sport è un diritto - sottolinea il rugbista Castrogiovanni - e lo è anche una scuola che trasmette la disciplina a chi lo pratica».

L'evento, patrocinato da Coni, Cip e presidenza del Consiglio dei ministri, è stato accolto con entusiasmo dalle centinaia di bimbi presenti. «È l'ingrediente in più che diamo - dichiara Lucchetta, uno dei massimi interpreti del volley italiano e, tra i tanti trofei, vincitore dei mondiali nel 1990 - l'intrattenimento. In più sono felice di essere qui perché ho la Sardegna nel cuore».



