Entro il 4 dicembre saranno completati, all'Argentiera, i lavori per la messa in sicurezza del parcheggio pubblico di via La Plata.

Un'opera attesa la cui esecuzione è stata rinviata al termine dell'estate per favorire i tanti frequentatori della borgata e gli operatori commerciali della zona. Ma come ha potuto appurare di persona, in un recente sopralluogo, l'assessore alle Infrastrutture della Mobilità di Sassari Massimo Rizzu, i problemi non erano più procrastinabili.

La pavimentazione in degrado, tanto da rendere complessi transito e sosta, dovrà essere sostituita con un manto in calcestruzzo su cui si utilizzeranno pigmenti e additivi per colorare il piano.

Per realizzare i lavori sarà chiuso il traffico consentendo l'ingresso soltanto ai residenti attraverso uno specifico percorso.

«Non è che un primo segnale - afferma Rizzu - di quell'attenzione verso le aree più periferiche del territorio di Sassari che è anche nelle linee programmatiche del sindaco e della nostra amministrazione. Intendiamo risolvere alcuni problemi cronici e favorire l'accessibilità e lo sviluppo di tutta la Nurra e delle altre aree rurali".



