Dalla lite sull’Ucraina al pestaggio in centro storico a Sassari. Un episodio risalente a fine 2022 quando due 60enni incontratisi a cena intavolano una discussione sull’invasione russa della nazione orientale e, forse con la complicità dell’alcol, finiscono con alzare la voce. Finché uno dei due, non si sa se pro o contro le ragioni ucraine, sferra sul volto dell’altro una raffica di colpi sul volto.

Il risultato è una frattura mandibolare grave tanto che la vittima, difesa dall’avvocato Elisabetta Sotgia, riuscirà a mangiare cibi solidi solo nel giugno 2023 e presenta una lesione permanente all’organo della masticazione.

Per questi motivi, oggi in tribunale a Sassari in udienza preliminare davanti al gup Gian Paolo Carta, il pm Ermanno Cattaneo ha sollecitato per l’aggressore, assistito dal legale Roberto Risi, la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione. A maggio si terrà la discussione delle difese.

