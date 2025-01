Proseguono a Sassari i lavori per la costruzione di due nuovi campi da calcio a 5 e 7 nell’impianto dello stadio Vanni Sanna. Un’opera da 340mila euro, finanziata dal Comune, che vedrà la realizzazione dei due rettangoli di gioco con il manto sintetico nello spazio compreso fra via Romita e piazzale Segni. Ma anche la struttura che ospita la Torres, che al momento milita in serie C, è oggetto di una riqualificazione di grande importanza per il futuro della compagine rossoblu. Perché si tratterà di lavori che adegueranno gli spazi alle norme federali e fondamentali nell’eventuale passaggio della squadra sassarese in serie B.

Il fondo regionale dedicato è di 1 milione di euro, 100mila provenienti invece da Palazzo Ducale per una serie di interventi di base.

Si va dalla sostituzione dei corpi illuminanti dello stadio con i Led all’inserimento dei tornelli di accesso alla struttura all’estensione della copertura (tensostruttura) per il campo da tennis n°3. Si eseguirà anche l’impermeabilizzazione e il ripristino delle gradinate. Ottenuti i soldi il Comune procederà all’affidamento della progettazione esecutiva, come ha confermato di recente l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna in IV commissione.

