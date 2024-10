Un capitolo dedicato alla Municipalità della Nurra nel bilancio di previsione del Comune di Sassari.

È questa la richiesta fatta oggi in Prima Commissione a Palazzo Ducale da Alessandro Colombino, presidente dell’organismo che racchiude dieci borgate attorno al capoluogo turritano. «È una nostra proposta - afferma Colombino - per trovare soluzioni più rapide, dalle manutenzioni all’ambiente alle scuole». Un modo «per essere protagonisti di noi stessi», afferma il presidente che poi chiarisce: «La Municipalità vuole lavorare insieme all’amministrazione comunale e non si vuole sostituire».

Sono 148mila euro gli euro destinati alla Nurra, per il momento però fermi al palo. «Il precedente sindaco non ha firmato a maggio la presa d’atto della nostra delibera. Ci penserà l’attuale primo cittadino».

Nella commissione, presieduta da Stefano Manai, si è parlato della valorizzazione di quelle borgate, penalizzate in particolare dalla carenza di trasporti, dove si vede però qualche segnale di ripresa come nel caso dell’Argentiera e del lavoro di Landworks. Inevitabile il discorso sulle rinnovabili che, proprio nella Nurra, stanno trovando terreno fertile. «È un ambito che va normato da Regione e Governo - puntualizza Colombino - Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici vanno sì regolamentati ma bisogna prendere atto che le aziende agricole sono in crisi da tempo. E chi ha dedicato la propria vita all’agricoltura si trova con 600 euro di pensione. Bisogna trovare il modo di far vivere dignitosamente le famiglie».

© Riproduzione riservata