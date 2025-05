Presentato stamattina a Sassari, nella Sala Langiu della Municipale, il terzo campo scuola della polizia locale. Sono 24 gli studenti partecipanti e provenienti da 12 istituti superiori cittadini, per un'esperienza che comincerà il 30 giugno per concludersi il 6 giugno lungo 48 ore complessive. A presentare l'iniziativa il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia il quale ha lodato il campo, la sua valenza formativa riconosciuta anche dalle istituzioni scolastiche come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

Il comandante della Municipale, Gianni Serra, ha poi illustrato le varie tappe dell'Educazione alla legalità portate avanti dalla Locale nel corso dell'anno con, tra gli altri, la Notte Bianca, On the road, l'Open Day e, appunto, il campo scuola. «Adotteremo regole stringenti» riferisce. «I ragazzi si affiancheranno agli agenti nei vari servizi, dal pronto intervento alla polizia ambientale ed edilizia».

Ci sarà di nuovo la simulazione del concorso per l'accesso al profilo di agente della polizia locale, con prove fisiche e scritte, ed elementi di novità come il diario di bordo e la notte trascorsa in comando. Entusiasti i giovani che hanno partecipato all'esperienza come Eleonora e Matilde. «È stato come entrare nel campo del lavoro. Consigliamo l'esperienza ai nostri coetanei», dichiarano.

