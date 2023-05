Premiati a Sassari con una borsa di 3mila euro tre progetti innovativi secondo la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS Tagss (Istituto Tecnico Superiore per la Trasformazione Agroalimentare Sostenibile Sardegna).

I vincitori sono Federico Poddine e Giovanni Andrea Loche per l'ampliamento e rinnovamento dell'azienda Su Birde; Alessio Balzano e e Andrea Francesco Batzu per il Birrificio B2 brewing company; Francesco del Camillis e Mauro Sulis che hanno ideato un percorso di panificazione gluten free.

Dopo aver frequentato il percorso formativo di 1800 ore, i corsisti hanno raggiunto il loro obiettivo ottenendo il Diploma ministeriale di specializzazione EQF di Quinto livello, un titolo formativo riconosciuto in tutta Europa. Presentando in sede di esame i loro project work. Per un lavoro prodotto frutto del percorso formativo che li ha visti in prima fila e che merita di essere premiato con un concreto riconoscimento.

Il presidente della Fondazione ITS TAGSS, Pasquale Tanda ha sottolineato: «I nostri allievi sono motivati grazie anche alla qualità dei percorsi formativi che creiamo per loro e sosteniamo in ogni fase la loro crescita e la presa di coscienza delle proprie qualità che ognuno può esprimere prima in aula e dopo in azienda».

