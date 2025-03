Il giallo dell'ufficio elettorale a Sassari. Un luogo da tempo associato a piazza Santa Caterina e che, d'improvviso, l'11 marzo cambia sede. Ad affermarlo è il comune stesso sul suo sito scrivendo in quella giornata, testuale, che «sarà chiuso al pubblico dal 12 al 14 marzo per consentire il trasferimento dello stesso in via Carlo Felice 10. Riaprirà al pubblico il 17 marzo nei nuovi locali». Dal centro storico al quartiere Carbonazzi quindi, con un salto di location imprevista e che non passa inosservato.

È il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Usai a rimarcare lo spostamento stigmatizzandolo perché «penalizza il centro storico» e in quanto avvenuto «senza un confronto approfondito». Ma poi il Comune apporta una modifica al comunicato riferendo il 14 marzo che «il 17 marzo sarà regolarmente riaperto e si aggiungerà un'ulteriore sede negli uffici di via Carlo Felice 10».

Dal trasferimento completo a uno parziale, giustificato da Palazzo Ducale come «un errore di comunicazione». Una pezza che non basta al coordinatore cittadino dei meloniani Luca Babudieri che parla di «barzelletta» e, rivolgendosi alle file del centrodestra, annuncia per sabato prossimo un banchetto di raccolta firme contro la chiusura dell'ufficio elettorale in piazza Santa Caterina.

