I droni del comando della polizia locale di Sassari diventano aeromobili di Stato. Un riconoscimento sigillato dal ministero delle Infrastrutture e che garantisce una ulteriore implementazione dei mezzi a disposizione della Municipale sassarese che rientra così tra i primi corpi di polizia locale d’Italia.

I droni sono operativi nel capoluogo turritano dal 2016, nella verifica e repressione dei reati e nei controlli di natura edilizia, e adesso il loro uso potrà essere intensificato, ad esempio, nelle azioni di contrasto alle violazioni di natura ambientale. Con gli aeromobili gli agenti potranno vigilare sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche) e privati, specie in caso di minaccia all’incolumità pubblica o di pericolo di crollo.

Tutto questo anche in collaborazione con altri settori del Comune o enti esterni, dal settore Edilizia alla Sovrintendenza ai vigili del fuoco. Saranno utilizzati pure per i rilievi degli incidenti stradali, per il monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari, o per il soccorso e la ricerca di persone, e nelle attività della Protezione civile e in situazioni di emergenza, così come in occasione di eventi pubblici.

© Riproduzione riservata