Un budello del centro storico di Sassari molto importante quello di via Maddalenedda (angolo vicolo delle Canne). Che dà direttamente l'accesso a piazza Duomo. Il Comune ha dovuto transennare il tratto in entrambi i vertici a causa di una pioggia pericolosa di calcinacci avvenuta nei giorni scorsi.

Le mura a destra appartengono a privati, a sinistra è un prolungamento del muro dell'Arcivescovado. In queste situazioni per un ente pubblico è abbastanza complesso intervenire. Salvo motivi di impellente sicurezza, come potrebbe essere questo caso, salvo poi accollare le spese di manutenzione ai proprietari. Procedure che spesso durano mesi, se non anni. Certo è che qualcosa bisogna fare, per tutelare uno degli angoli suggestivi della città.

Al centro del tratto di via Maddalenedda inoltre è posta un'antica e caratteristica architrave, manutenzionata qualche anno fa, ma che inizia a presentare i segni del tempo e di una riparazione non adeguata. Anche su questa parte bisognerebbe intervenire al più presto. Il centro storico di Sassari, un tempo cuore pulsante della città, vive da decenni uno stato di degrado e abbandono e avrebbe bisogno non solo di interventi tampone ma di programmazione e investimenti importanti. Sinora rimasti sulla carta e nel novero delle buone intenzioni.

