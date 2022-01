Il picco di accessi al pronto soccorso di Sassari per casi di Covid-19 sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie. “La situazione è drammatica - denuncia Diego Murracino, dirigente regionale del sindacato Nursing Up, “ci sono pazienti che stazionano nei container esterni alla struttura in attesa di un posto letto e in quasi tutti i reparti si vedono pazienti ricoverati su una barella”. Barelle parcheggiate nei corridoi dei singoli reparti in attesa che si liberino nuovi posti all’interno delle stanze, medici costretti a fare turni estenuanti per la carenza di personale in grado di affrontare le emergenze.

L’afflusso sempre più alto di malati Covid sta mettendo in ginocchio il reparto di emergenza. Il Nursing up, al fine di dare maggiore dignità ai pazienti e tutelare la salute degli operatori sanitari, chiede l’apertura dei reparti dai dedicare ai pazienti positivi e il potenziamento del personale dei servizi di pronto soccorso, non solo di Sassari ma anche degli altri ospedali della Sardegna dove la situazione è ugualmente critica.

