Minaccia di morte e aggredisce un agente di polizia giudiziaria.

È successo ieri a Sassari nel quartiere Rizzeddu-Monserrato quando un rappresentante delle forze dell’ordine ha comunicato a un 51enne la notifica di allontanamento dalla casa familiare.

A quel punto l’uomo avrebbe reagito con violenza colpendo gli agenti e ferendone in particolare uno.

A entrambi avrebbe rivolto minacce come “Ti ammazzo” e “Te la faccio pagare” oltre a sputare a più riprese contro di loro, cercando per giunta di scappare prima di venire ripreso e arrestato.

Stamattina in tribunale si è svolta la direttissima per il 51enne, che ha alcuni precedenti penali, davanti alla giudice Valentina Nuvoli la quale ha disposto la custodia in carcere a Bancali per l’accusato.

A difenderlo l’avvocata Sabina Useli che riteneva eccessiva l’incarcerazione e ha chiesto i termini a difesa per il suo assistito.

© Riproduzione riservata