In piazza Arturo Toscanini, a Sassari nel quartiere popolare Santa Maria di Pisa, la situazione di degrado è sempre peggiore. Le grosse lastre dei marciapiedi si sono progressivamente staccate nel tempo e hanno invaso persino la carreggiata. Un pericolo per i pedoni (soprattutto bambini) e automezzi in transito, nonché una situazione intollerabile che dura da anni. Senza alcun tipo di intervento, nemmeno tampone, da parte delle istituzioni.

Tra i residenti serpeggia persino rassegnazione. «La nostra piazza assomiglia più a Beirut in tempo di guerra che a una città moderna», le parole sarcastiche di un residente, «possibile che nessuno nell'amministrazione comunale voglia porre rimedio a questa situazione assurda? Noi siamo stanchi persino di protestare. Nessuno sinora ci ha ascoltato. Forse nel periodo elettorale. Poi tutti spariti».

