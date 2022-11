Piante infestanti minacciano la cattedrale di San Nicola a Sassari.

Questa mattina i Vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per mettere in sicurezza la chiesa, rimuovendo tutti gli arbusti che avrebbero compromesso la facciata, incidendo in particolare sulla stabilità e la tenuta dei preziosi decori e opere esterne che arricchiscono il monumento.

La squadra ha lavorato con un’autoscala, un’operazione delicata seguita da un’attività di verifica che ha impegnato i caschi rossi per alcune ore.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza della viabilità.

