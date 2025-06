Applausi per i supereroi a Sassari. Spettacolare ed emozionante la discesa di Spiderman e compagnia, stamattina in viale San Pietro, lungo i palazzi che ospitano i bambini e gli adolescenti ricoverati nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile.

Un’iniziativa promossa dall'associazione SuperEroiAcrobatici Odv (Sea), in sinergia con l’Aou, e portata per la prima volta nel capoluogo turritano. «Vogliamo portare un sorriso ai bambini», spiega Salvatore Armeli, responsabile per l’area di Sassari della società EdiliziaAcrobatica.

A scendere appesi alle corde, tra evoluzioni e lanci di coriandoli, oltre all’Uomo Ragno, anche Thor, Wonder Woman, Deadpool, Hulk, Capitan America, Flash, Batman e Acquaman.

Tanti gli spettatori a terra, in particolare i più piccoli, che hanno acclamato i supereroi intrattenuti anche dai volontari dell'associazione odv HappyClown di Sassari.

Poi, dopo le rituali foto con i presenti, la visita nei reparti dove sono stati portati diversi regali per i piccoli tra gadget, libri e la consegna dell’esito della raccolta fondi avvenuta durante un evento di beneficenza nel periodo natalizio a Codrongianos.

«Giornate come questa- aveva dichiarato Stefano Sotgiu, direttore della Neurospichiatria infantile - sono estremamente benefiche perché portano loro una carica di spensieratezza e di gioia. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e ringrazio le associazioni per il gesto di solidarietà». A impersonare i superoi sono stati Alessandro, Martina, Roberto, Vittorio, Fabrizio, Gavino, Daniele, Davide, Mario.

