Un turista si è schiantato all’altezza di Oschiri, in un incidente stradale.

Stamattina, per cause in corso di accertamento, un uomo in vacanza in Sardegna è andato a sbattere contro il guardrail con la sua auto elettrica sulla Sassari-Olbia.

Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Sul posto un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

