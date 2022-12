È stato necessario l’intervento degli uomini e dei mezzi dei Vigili del fuoco per consentire al personale del 118 di tentare di salvare un paziente, di 250 chili di peso, che aveva bisogno di cure.

Il 50enne di Sassari è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale civile Santissima Annunziata. Intervenuti ieri sera, poco dopo le 21, i soccorritori hanno dovuto faticare non poco per far uscire dalla propria abitazione il paziente che aveva avvertito problemi cardiaci. L’operazione di soccorso è durata oltre tre ore.

L’uomo abitava al quinto piano di una palazzina, in via 24 Maggio, pertanto è stato necessario intervenire con un’autoscala e una barella bariatrica per trasportarlo a terra e sistemarlo nell’ambulanza.

Medici e paramedici, unitamente alle squadre del 115, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma non c’è stato niente da fare. Inutili i tentativi di rianimazione, il 50enne è morto all'ospedale per arresto cardiaco.

© Riproduzione riservata