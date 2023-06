Stato di pericolo e degrado nel parco giochi di via Gennargentu, nel quartiere di Sant’Orsola, a Sassari. Situata all’interno del parco sportivo “Adelasia Cocco”, l’area giochi presenta gravi criticità. I tappeti antitrauma ai piedi delle altalene e delle giostrine presentano profonde buche e mettono a rischio i bambini in caso di cadute. Le erbacce crescono senza controllo e i cartelli sono divelti e abbandonati per terra. Le strutture dei giochi ormai rotte richiedono interventi di manutenzione straordinaria, la pavimentazione attorno è consumata e manca dei requisiti di sicurezza.

Il parco in questione è frequentato ogni giorno da tanti bambini che mettono a dura prova i giochini, strutture che, dopo anni, restano sempre le stesse. «I giochi andrebbero cambiati e, soprattutto, si dovrebbe fare manutenzione conservativa», osservano gli utenti del parco, «strutture usurate al punto da non poter essere più utilizzate».

Le famiglie chiedono un intervento immediato nell’area, dove si verificano cadute e scivoloni per colpa dello status di degrado della pavimentazione e della presenza di terriccio nei giochi.

