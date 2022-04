Brutto incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, a Sassari.

Il conducente di una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della macchina centrando in pieno un palo della luce, in via Caniga fronte Tanit. E’ accaduto intorno alle 5 del mattino.

Una ragazza, non si sa se fosse la conducente, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Apparentemente non ha riportato lesioni ma era in stato confusionale.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118.

