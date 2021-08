Perde il controllo della moto e scivola sull’asfalto: così un giovane motociclista finisce in ospedale.

Ancora un incidente in prossimità di via Domenico Millelire, uno dei punti più critici del quartiere Li Punti a Sassari, teatro di incidenti gravi e mortali.

Sulla ex 131 un uomo di 30 anni a bordo della sua Tmax Yamaha mentre procedeva in direzione Sassari, per cause ancora da accertare, dopo aver visto sbucare un’Alfa Romeo Giulietta nell’incrocio di via Monte Tignosu, probabilmente per la paura di un impatto, ha tentato di evitarla, cadendo però a terra e scivolando sull’asfalto per circa 60 metri fino a terminare la sua corsa contro il marciapiede, in prossimità dell’intersezione con via Millelire. Completamente distrutta la Yamaha. Nessuna collisione con la Giulietta guidata da un uomo di 41 anni che si apprestava ad uscire dall’incrocio per svoltare verso Porto Torres.

Il centauro, rimasto lievemente ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Sassari dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Il 30enne si trova ricoverato all’ospedale del Santissima Annunziata ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e la Polizia municipale di Sassari guidati dal comandante Gianni Serra.

