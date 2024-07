Si concluderanno oggi a Sassari, alle 18.30, le celebrazioni dedicate al Gremio degli Autoferrotranvieri. Iniziate lo scorso sabato con i Vespri Solenni e proseguite ieri con la Festa Grande, che ha visto la processione del simulacro di San Cristoforo, santo patrono della corporazione, accompagnato da tutti i gremi. Ieri mattina invece si è tenuta l’investitura, con la cerimonia dell’intregu, del nuovo obriere maggiore, ruolo ricoperto adesso da Antonio Oggiano. Passaggio avvenuto al termine della celebrazione eucaristica officiata da padre Salvatore Sanna e animata dal coro “Lachesos” di Mores.

«È stato un anno di passione e di fede - riferisce Carlo Gaspa, l’obriere uscente - ho lavorato per tenere unita la nostra associazione e ora possiamo dire di essere un Gremio». Grande la folla che ha partecipato ieri al passaggio del santo nel consueto percorso dalla cattedrale di San Nicola, scenario dei tre giorni festivi, lungo le vie del centro, corso Vittorio Emanuele, piazza Mazzotti e ritorno al duomo.

E ora gli Autoferrotranvieri, l’associazione più giovane tra tutte quelle che sfileranno alla Discesa dei Candelieri, attendono con ansia il momento della Faradda, e lo scioglimento del Voto alla Madonna, in programma il 14 agosto. «Tutti noi abbiamo - continua Gaspa - la voglia di arrivare ai piedi dell’Assunta». Stasera la fine dei festeggiamenti, sempre in cattedrale, con la celebrazione della messa in onore dei gremianti defunti.

