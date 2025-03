Uno spacciatore minaccia i passanti a Sassari. All'ora di pranzo un extracomunitario ha puntato più volte un bastone contro chi passeggiava in via La Marmora, in centro storico, rivolgendo loro frasi intimidatorie.

Quanto avvenuto è stato segnalato alla polizia locale che, intervenuta, ha fermato l'uomo. Perquisita poi la sua abitazione gli agenti hanno trovato un insieme di sostanze stupefacenti, dalla cocaina agli acidi all'eroina, e hanno messo agli arresti il nigeriano.

Domani si terrà la direttissima in tribunale a Sassari.

