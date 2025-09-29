Per il trentennale della sua prematura scomparsa, Theatre en vol rende omaggio a questa eminente figura della letteratura sarda ospitando nel suo Spazio Tev di via De Martini 15 a Sassari lo spettacolo “Di matti, monache e maestrale” della compagnia cagliaritana Actores Alidos. L'appuntamento è per domenica alle 19.

Lo spettacolo, di e con Marta Proietti Orzella e la chitarra di Luca Pauselli, si snoda come un percorso teatrale e musicale e porta in scena un mosaico di stralci e battiti, dando vita ad alcuni protagonisti delle storie di Atzeni nate sia dall’ispirazione tratta dai quartieri cagliaritani – nella fattispecie Castello – sia dalle notizie storiche. I personaggi di Atzeni appartengono alle più svariate classi sociali, ma l’autore predilige soprattutto il popolo degli umili, degli sconfitti, degli indifesi e degli emarginati.

Così in scena “Storia di Carluccio” e la “Storia di una monaca” si alternano ai versi della raccolta “Versus”, mettendo in luce l’uso sapiente del ritmo di un linguaggio trascinante, beffardo e dalla battuta pronta.

“Di matti, monache e maestrale” nasce anche grazie alla preziosa collaborazione della moglie dell’autore Rossana Copez nella selezione dei brani, con cui Actores Alidos ha collaborato per dare giusto tributo a un autore dalla sensibilità unica, che ribalta prospettive e costruisce nuovi universi, sconvolge visioni, accoglie fantasmi, genera bellezza.

© Riproduzione riservata