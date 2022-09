La notte scorsa alcuni senza tetto hanno occupato lo stabile della stazione ferroviaria di San Giovanni, frazione di 2500 abitanti appartenente al comune di Sassari. Lo stabile, in ottime condizioni ma chiuso da tempo, appartiene alle Ferrovie dello Stato ed è ubicato in via Elio De Cupis, accanto al passaggio a livello. Nella stessa via un altro stabile delle Ferrovie è occupato da due anni da una famiglia Rom e da altre persone senza fissa dimora.

Occupazione quest'ultima che è stata causa di litigi e tensioni col vicinato. Diversi abitanti della frazione, interpellati, lamentano "da tempo abbandono ed incuria della frazione da parte delle Istituzioni".

Sul caso delle occupazioni degli stabili ferroviari oggi Mariolino Andria, capo gruppo in Consiglio comunale del Psd'az, ha depositato agli atti un'interrogazione in cui chiede al Sindaco e alla Giunta "un accertamento e un immediato sgombero dei locali occupati, che stanno creando disagio ai residenti. Ma anche che venga trovata una soluzione definitiva e soprattutto legale a tutti coloro che non hanno un'abitazione dove vivere, che purtroppo stanno aumentando. Come dimostra - conclude - il caso del disoccupato di Tottubella che dorme da giorni in una panchina di questa frazione".

