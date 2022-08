Cadono oramai come le ciliegie i grossi rami degli alberi di piazza Puccini a Sassari, nel popoloso quartiere Latte Dolce.

Stanotte si è staccato l'ennesimo ramo e, per fortuna, sotto non c'era nessuno, tanto meno autovetture. L'ultimo crollo si era verificato il 25 luglio scorso, quando nella mattinata si era sfiorata la tragedia: il grande ramo aveva schiacciato un’autovettura in sosta.

Il comune di Sassari ha sempre sostenuto che la competenza d'intervento spetta ad Area, che ha la proprietà delle case popolari adiacenti. Nel frattempo, però, si susseguono i crolli ed è stata un'autentica fortuna che sinora nessuno si sia fatto male, visto che la piazza tra l'altro è molto trafficata.

"Non si può continuare a sfidare la dea bendata - sostiene Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. È davvero inaudito che sinora non sia intervenuto nessuno. Prima o poi qualche ramo cadrà in testa a qualcuno".

I crolli di rami in piazza Puccini sono stati più volte segnalati in Consiglio comunale dal capo Gruppo del Psd'az Mariolino Andria. "Sinora anche i miei appelli sono caduti nel vuoto - commenta quest'ultimo - Una situazione al limite del grottesco, ma soprattutto molto pericolosa".

