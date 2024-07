Nuovi lavori di efficientamento della rete idrica a Sassari. Domani, d'intesa con il sindaco Giuseppe Mascia, è prevista la sospensione del servizio in diversi quartieri. Predisposto quello sostitutivo con autobotti a disposizione degli utenti che ne avessero necessità. I punti d'approvvigionamento saranno dotati di più rubinetti, operativi dalle 9 alle 18.

È stata data priorità ai quartieri che subiranno un'interruzione durante tutta la giornata. Quartiere Latte Dolce: via Bottego, nei pressi del vecchio campo sportivo; Quartiere Santa Maria di Pisa: via Leoncavallo nei pressi del circolo nuovo campo sportivo; Centro Storico: via Porta Sant'Antonio nei pressi dello slargo Ex Turritana; Quartiere Monte Rosello Basso: via Montello.

Gli interventi in programma sono tre e riguarderanno il completamento dei collegamenti delle nuove reti idriche realizzate in via Kennedy nel quartiere Latte Dolce, la sostituzione di un pezzo speciale nella condotta adduttrice Ramo "Monte Oro - Ponte Rosello" a Predda Niedda e la sostituzione integrale dell'attraversamento idrico in acciaio di viale Porto Torres. Tutte le operazioni sono previste in contemporanea, così da concentrare lo stop all’acqua in una sola giornata.

(Unioneonline)

