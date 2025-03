Sono realtà a Sassari da alcuni giorni le agevolazioni di Apcoa, che in città gestisce i parcheggi comunali di viale Dante, di via dei Mille e del Mercato civico e di recente si è vista aggiudicare la loro gestione per un altro anno.

Nell’offerta recepita da Palazzo Ducale ci sono una serie di proposte commerciali approvate dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. Si tratta di facilitazioni tariffarie nei parcheggi durante le ore e i giorni meno utilizzati, come il pomeriggio, le notti dal lunedì al sabato e l’interna domenica.

In programma anche nuovi prodotti per la sosta a prezzi inferiori, la possibilità di prenotazione del posto auto in promozione, e abbonamenti più vantaggiosi, a cui aderire anche attraverso la piattaforma di e-commerce. Oltretutto chi usufruirà delle tre strutture gestite da Apcoa potrà accedere alle nuove soluzioni combinate con il bike sharing, per integrare la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti a Sassari.

La gestione delle strutture include l’installazione al Mercato di sei nuove telecamere, aumenterà poi la vigilanza notturna in via dei Mille, dove sarà migliorata l’illuminazione al piano terra e al piano rialzato. In viale Dante saranno tolte le staffe e le canalette, con successiva raschiatura e pittura della zona interessata, e saranno rimossi i graffiti esterni, così come al Mercato, mentre si rifarà in modo parziale la segnaletica orizzontale e si provvederà alla manutenzione del verde.

Nel parcheggio di viale Dante si aggiornerà il sistema di gestione, in di via dei Mille e del Mercato si introdurrà il servizio di telepedaggio Unipolmove (in aggiunta al Telepass già presente), con pannelli a messaggio variabile, semaforo al piano terra di via dei Mille e potenziamento della segnaletica di avvicinamento. Sempre in via dei Mille verrà collocata una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici e l’installazione di distributori automatici e locker per la consegna dei pacchi.

«Lavoriamo quotidianamente per razionalizzare il traffico urbano e favorire la mobilità sostenibile nel centro cittadino - afferma il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia - L’utilizzo dei parcheggi ubicati in zone strategiche della città consentirebbe di ripensare la viabilità nella parte ottocentesca e nella parte storica di Sassari a misura di pedoni, bici e mezzi pubblici così da rendere la città più attraente e adatta alle proprie funzioni residenziali, commerciali e di servizio».

