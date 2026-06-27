Semina il panico alla guida della propria auto a Sassari. Ieri un 44enne sassarese non si è fermato all'alt della polizia di Stato e ha guidato per oltre 2 km nel quartiere di Monte Rosello, in diverse occasioni contromano, inseguito dalle forze dell'ordine.

Alla fine gli agenti delle Volanti sono riusciti a fermarlo ma l'uomo, in stato di alterazione, si è opposto danneggiando l'abitacolo della pattuglia prima di venire bloccato.

Stamattina il 44enne, difeso dall'avvocato Paolo Spano, si è presentato in tribunale per rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La pm Alessia Sanna ha chiesto l'applicazione del braccialetto elettronico mentre la giudice Stefania Mosca Angelucci ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.





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