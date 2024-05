Arresto convalidato per le due persone fermate ieri a Sassari nella maxi-operazione dei Nas che avrebbe fatto emergere un presunto traffico di anabolizzanti destinati agli atleti di bodybuilding e ai frequentatori di palestre. Ma Mirko Pinna e Fabrizio Piroddu si sono trovati davanti, oggi in tribunale a Sassari, per rispondere nel procedimento per direttissima all'accusa di detenzione di marijuana, 119 grammi per il primo, 600 circa per il secondo.

Il pm Ermanno Cattaneo ha chiesto per Pinna, difeso dall'avvocato Luigi Conti, l'obbligo di firma, mentre per Piroddu, assistito dal legale Lorenzo Galisai, l'obbligo di dimora in orario notturno. Ma la giudice Sara Pelicci ha disposto la convalida dell'arresto negando però la misura.

Intanto i militari, che ieri in cento hanno compiuto l'operazione fatta di perquisizioni e sequestri di 120 fiale e 4700 compresse, continuano le indagini sul presunto traffico di anabolizzanti. Al momento sono 22 le persone indagate.

© Riproduzione riservata